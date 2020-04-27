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«Красавцы». Ковальчук показал пробежку с сыновьями

02:41
Илья Ковальчук. Фото Washington Post
Илья Ковальчук. Фото Washington Post
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Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук выложил видео в сториз своего Instagram. Он показал пробежку с сыновьями.

— Пробежечка. Фил, как? Темыч, как, Тем? Красавцы!

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 962 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 205 936 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 861 590 человек выздоровели за время пандемии.

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