Кожевников: «Бобровский — великий вратарь. «Флорида» победила заслуженно»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

— «Флорида» с Бобровским победили абсолютно заслуженно. Сергей — великий вратарь. Я болею не за «Флориду», а за российских игроков. Хорошо, что Бобровский, Тарасенко и Куликов еще раз подняли флаг российского спорта, — заявил Кожевников Metaratings.ru.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли. Среди них голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.