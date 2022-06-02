Кожевников считает, что у Панарина вместе с «Рейнджерс» есть шансы выиграть Кубок Стэнли

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».

«Если все-таки «Рейнджерс» пройдет, то дальше скорее будет «Колорадо». И тут отдам предпочтение «Колорадо». Шансы, конечно, на Кубок у Панарина есть. Но и у «Тампы» есть опыт отыгрываться с 0:2», — сказал Кожевников «СЭ».

В ночь на 2 июня «Рейнджерс» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:2 и повел в серии 1-0. В обеих командах играют российские вратари: Игорь Шестеркин и Андрей Василевский, соответственно.