Кожевников считает, что у Овечкина есть все шансы обогнать Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место в НХЛ по заброшенным шайбам на выезде. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 39 голов.

«Не понимаю, зачем мы считаем эти шайбы. На выезде, на последних минутах — зачем это считать? Я не понимаю этого вообще. Когда он полностью обгонит Гретцки, тогда и будет рекорд. Удастся ли ему это? Почему нет? Он очень хорошо готов физически, самое главное — получает удовольствие. Если у Саши не будет травм, то у него есть все шансы. Да, у него бывает такое, что он неуверенно начинает сезон. Несколько лет назад у Александра за 15 игр было 3 шайбы, в итоге свои 50 он забросил», — сказал Кожевников «СЭ».

В матче против «Филадельфии» Овечкин забросил свою 363-ю гостевую шайбу и вышел на чистое второе место в истории НХЛ по этому показателю.

(Владимир Пушкарев)