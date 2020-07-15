Кожевников считает, что Капризов может стать звездой НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников верит, что форвард Кирилл Капризов? сможет вписаться в игру «Миннесоты»?. «Уайлд» заключил с 23-летним россиянином соглашение на 2 года, начиная с сезона-2019/20.

— Надеюсь, тот игровой простой, что будет у Кирилла на протяжении полугода, не помешает ему подготовиться к старту сезона, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Он, как и Сорокин с Романовым, выбрал рискованный путь ждать старта сезона в НХЛ, который будет только зимой. Но это их выбор. Тем более, контрактные уступки со стороны лиги действительно существенные. Так что верю, что Капризов сможет вписаться в игру «Миннесоты». Тем более, ее менеджеры никогда не скрывали, что очень хотят делать на него ставку, значит, создадут все условия для реализации потенциала игрока. А потенциал у Кирилла громадный — все это уже давно знают. Так что он должен стать звездой при правильном отношении к делу, а Капризов еще никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и трудолюбии.