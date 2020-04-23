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Кожевников считает, что Григоренко сможет заиграть в НХЛ

05:17

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Михаилу Григоренко хватит профессионализма, чтобы заиграть в НХЛ. Во вторник россиянин заключил контракт с «Коламбусом».

— Григоренко был одним из лидеров ЦСКА, все три сезона профессионально относился к своим обязанностям, показывал высокую результативность и составил отличную связку с Капризовым и Веем, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Он достойно провел это время как в клубе, так и в сборной. Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1003219/aleksei-fomin/match-uchenia-grigorenko-i-sergeev-snova-pokoriaiut-ameriku

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