Кожевников считает, что Григоренко сможет заиграть в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Михаилу Григоренко хватит профессионализма, чтобы заиграть в НХЛ. Во вторник россиянин заключил контракт с «Коламбусом».

— Григоренко был одним из лидеров ЦСКА, все три сезона профессионально относился к своим обязанностям, показывал высокую результативность и составил отличную связку с Капризовым и Веем, — цитируют «Известия» Кожевникова. — Он достойно провел это время как в клубе, так и в сборной. Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном.