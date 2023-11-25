Кожевников рассказал, почему не удивляется результативности Кучерова в нынешнем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал успехи российского правого крайнего «Тампы» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

«Кучеров не только распасовщик. Он и раньше много забивал. И пусть так и продолжается Никита — великий игрок и доказал это. Он разносторонний хоккеист и умеет забивать сам. Да, Кучеров часто играет на партнеров. Они у него хорошие. А когда нет возможности создавать для других, то включается и забивает сам», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

30-летний россиянин набрал 6 очков в матче против «Каролины» (8:2). Он забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. Кучеров повторил рекорд команды по очкам за игру и стал вторым россиянином с 6 и более очками за матч в истории НХЛ.