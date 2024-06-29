Кожевников прокомментировал результаты драфта НХЛ для российских хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников подвел итоги драфта НХЛ 2024 года.

«Это здорово. Говорит о том, что российский хоккей находится на хорошем этапе развития. Главное, чтобы у наших ребят все получилось в НХЛ», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В субботу, 29 июня, в 18.00 по московскому времени начнется второй день драфта НХЛ, который включит в себя еще шесть раундов.

В первом раунде драфта НХЛ 2024 года выбрали четырех россиян