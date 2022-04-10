Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Александр приносит огромную пользу «Вашингтону», да и нашему хоккею тоже. Овечкин у нас такой один. Такого игрока больше не будет, я думаю. Может, через какое-то поколение. Да, у нас есть еще хорошие игроки: Капризов, Малкин, Панарин. Но их нельзя сравнивать с Овечкиным», — сказал Кожевников «СЭ».

Для 36-летнего россиянина шайба в матче против «Питтсбурга» (6:3) стала 44-й в текущем сезоне. Также в его активе на данный момент 38 передач в 69 матчах. Форвард «Кэпиталз» забросил 774-ю шайбу в своей карьере в НХЛ.