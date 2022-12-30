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Сегодня, 12:47

Кожевников о результативности Овечкина: «У него каждый гол — достижение. А мы и радуемся всей страной»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4).

Овечкин забросил 803-ю шайбу в НХЛ, открыв счет во встрече.

«Пусть дальше продолжает забивать. У него каждый гол будет достижение. Ему нужно Гретцки догнать. План он выполнил, когда 802-ую забил. Надо ему стремиться побить рекорд, а мы будем радоваться за него всей страной. Повлияли ли достижения Овечкина на дух команды? Конечно, мы же видим, как его после каждого гола поздравляют», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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