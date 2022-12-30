Кожевников о результативности Овечкина: «У него каждый гол — достижение. А мы и радуемся всей страной»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4).
Овечкин забросил 803-ю шайбу в НХЛ, открыв счет во встрече.
«Пусть дальше продолжает забивать. У него каждый гол будет достижение. Ему нужно Гретцки догнать. План он выполнил, когда 802-ую забил. Надо ему стремиться побить рекорд, а мы будем радоваться за него всей страной. Повлияли ли достижения Овечкина на дух команды? Конечно, мы же видим, как его после каждого гола поздравляют», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
|30.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|6 : 3
|30.12
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 4 ОТ
|30.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1 Б
|30.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|1 : 4
|30.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
|
Аризона – Торонто
|6 : 3
|30.12
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|4 : 5 Б
|30.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
Новости