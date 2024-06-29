Кожевников: «Силаев — будущая звезда НХЛ!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о перспективах российского защитника Антона Силаева в НХЛ.

«Силаев — это будущая звезда НХЛ. То, что его выбрали на драфте под десятым номером, не имеет никакого значения. Сколько первых номеров драфта потом потерялись в НХЛ? Очень много. Так что номер на драфте не играет роли. Всё зависит от команды и тренера. А Силаев — классный парень и большой талант», — сказал Кожевников Vprognoze.

18-летний защитник нижегородского «Торпедо» Силаев был выбран «Нью-Джерси Дэвилс» под десятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Под первым номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал канадского центрального нападающего Маклина Селебрини.