Кожевников назвал мастером Кучерова после передачи в матче с «Флоридой»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:1).

«Никита — мастер с большой буквы. Он здорово играет. Никита даже без скорости может создать моменты. Хорошо играет как расфасовщик и бомбардир. Он чувствует игру. Над его восстановлением работала целая бригада, чтобы он смог продолжить играть», — сказал Кожевников «СЭ».

«Тампа» обыграла «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал 2-0.

Третий матч в серии состоится 22 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.