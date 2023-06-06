Кожевников оценил игру Барбашева в первых двух матчах финала плей-офф НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в финальной серии плей-офф НХЛ.
«Барбашев в «Вегасе» выглядит неплохо. Так же, как и в «Сент-Луисе», из которого перешел по ходу сезона. «Голден Найтс» его и брали, чтобы усилиться для успешного выступления в Кубке Стэнли», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
«Вегас» одержал две победы над «Флоридой» в финале Кубка Стэнли и на данный момент ведет в серии (2-0).
27-летний Барбашев провел 19 игр в текущем плей-офф НХЛ, отметился 6 голами и 11 результативными передачами при показателе «плюс/минус» «+13».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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11.06
|6.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|7 : 2
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