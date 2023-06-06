Кожевников оценил игру Барбашева в первых двух матчах финала плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российского нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в финальной серии плей-офф НХЛ.

«Барбашев в «Вегасе» выглядит неплохо. Так же, как и в «Сент-Луисе», из которого перешел по ходу сезона. «Голден Найтс» его и брали, чтобы усилиться для успешного выступления в Кубке Стэнли», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

«Вегас» одержал две победы над «Флоридой» в финале Кубка Стэнли и на данный момент ведет в серии (2-0).

27-летний Барбашев провел 19 игр в текущем плей-офф НХЛ, отметился 6 голами и 11 результативными передачами при показателе «плюс/минус» «+13».