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Кожевников — о Капризове: «Он практически великий! Его цель — стать полноценным игроком!»

11:30
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на установление нападающим «Миннесоты» Кирилом Капризовым нового клубного рекорда результативности (30 шайб за 67 матчей).

Кирилл Капризов. Капризов побил еще один клубный рекорд. Кажется, он набирает обороты после слабого старта

24-летний хоккеист вошел в топ-10 действующих игроков лиги по количеству матчей, затраченных на 30 голов.

«Капризов не следит за этим. Это больше журналисты следят. Для него это, конечно, приятно, но там совершенно другая цель — стать полноценным игроком. У Кирилла большие задачи. Он всезнающий парень, который понимает, что ему нужно. Он очень хороший игрок, практически великий — олимпийский чемпион. Он точно знает себе цену. Такое достижение не дает ничего на самом деле. Для игрока это не очень хорошая вещь. Если что-то толкает, то потом это может пропасть», — сказал Кожевников «СЭ».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) баллов.

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Артем Бухаев все материалы автора
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