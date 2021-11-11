Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на установление нападающим «Миннесоты» Кирилом Капризовым нового клубного рекорда результативности (30 шайб за 67 матчей).

24-летний хоккеист вошел в топ-10 действующих игроков лиги по количеству матчей, затраченных на 30 голов.

«Капризов не следит за этим. Это больше журналисты следят. Для него это, конечно, приятно, но там совершенно другая цель — стать полноценным игроком. У Кирилла большие задачи. Он всезнающий парень, который понимает, что ему нужно. Он очень хороший игрок, практически великий — олимпийский чемпион. Он точно знает себе цену. Такое достижение не дает ничего на самом деле. Для игрока это не очень хорошая вещь. Если что-то толкает, то потом это может пропасть», — сказал Кожевников «СЭ».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) баллов.