Кожевников назвал Тарасенко величайшим игроком
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил российского нападающего Владимира Тарасенко за успешный дебют за «Оттаву» в НХЛ.
«Это психология — новый клуб, Владимир доказывает то, что является игроком высочайшего уровня, доказывает это сам себе, доказывает болельщикам, доказывает скептикам. У него есть все, чтобы переподписать контракт — он забивает голы, отдает передачи. Дальше — уже его решение, захочет он или не захочет, понравится или не понравится там играть, он величайший игрок. Надо показывать результат и от него отталкиваться», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:1), который прошел 19 октября, 31-летний россиянин набрал два очка (1+1).
Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».
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|2
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|4
|4
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|2
|1
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|5
|Питтсбург
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|2
|2
|4
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|2
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|2
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|1
|2
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|В
|П
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|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
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|4
|3
|1
|6
|3
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|4
|0
|8
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|19.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|6 : 1
|19.10
|02:30
|
Детройт – Питтсбург
|6 : 3
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|
|
Брайан Раст
Питтсбург
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00