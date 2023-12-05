Кожевников назвал Кучерова и Панарина лицами России в современной НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о достижениях российских игроков НХЛ правого крайнего «Тампы» Никиты Кучерова и левого крайнего «Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Кучеров и Панарин и есть лица России в современной НХЛ. Просто им не делают такую громкую рекламу. Но Никита и Артемий достойны этого звания. Только почему-то наши журналисты уделяют им меньше внимания. У нас в этом смысле поставили на Овечкина и шарашат. Александр — конечно, великий игрок. Тем более, что сейчас близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Поэтому вокруг него такой ажиотаж. А Кучерову и Панарину необходимо уделять не меньше внимания», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.
Кучеров занимает первую позицию среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Панарин находится на четвертой строчке среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|23
|18
|5
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|5
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|26
|8
|18
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|25
|10
|15
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|21
|14
|7
|31
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|25
|6
|19
|14
|5.12
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|5.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|4 : 0
|5.12
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|4 : 2
|5.12
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|2 : 1
|5.12
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|6 : 0
|5.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87