Кожевников назвал Кучерова и Панарина лицами России в современной НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о достижениях российских игроков НХЛ правого крайнего «Тампы» Никиты Кучерова и левого крайнего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Кучеров и Панарин и есть лица России в современной НХЛ. Просто им не делают такую громкую рекламу. Но Никита и Артемий достойны этого звания. Только почему-то наши журналисты уделяют им меньше внимания. У нас в этом смысле поставили на Овечкина и шарашат. Александр — конечно, великий игрок. Тем более, что сейчас близок к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Поэтому вокруг него такой ажиотаж. А Кучерову и Панарину необходимо уделять не меньше внимания», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Кучеров занимает первую позицию среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Панарин находится на четвертой строчке среди лучших бомбардиров по системе «гол + пас» и делит пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.