Кожевников назвал Капризова великим игроком после старта сезона НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи.

«У Кирилла получается, он хорошо выглядит — это здорово. Капризов делает свое дело. Играет здорово. И подтверждает, что он великий игрок. Дальше уже тренерское дело. Повлияет это на команду или не повлияет», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В текущем сезоне форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.