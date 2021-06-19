Кожевников: «Будет здорово, если Капризов к нам приедет. Для сборной это вообще отлично!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Кирилла Капризова в ЦСКА.

Ранее бывший вратарь, а ныне спортивный журналист Кевин Уикз сообщил о деталях переговоров форварда Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«Здорово, конечно, если он приедет к нам. Это классно для болельщиков. Будет два игрока, на которых можно посмотреть — Шипачев и Капризов. Народ будет ходить на них. Для сборной это будет вообще отлично. Но я в это особо не верю. Скорее всего, это агенты играют. Зачем ему нужен ЦСКА? Это маловероятно. Может, какой-нибудь больной журналист это пишет», — сказал Кожевников «СЭ».

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.