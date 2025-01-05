Коваленко забросил первую шайбу за «Сан-Хосе»

Форвард «Сан-Хосе» Николай Коваленко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

25-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и открыл счет в этой встрече. Для Коваленко это первый гол за «Шаркс» после обмена из «Колорадо».

На данный момент на счету Коваленко 14 (5+9) очков в 39 матчах сезона НХЛ.