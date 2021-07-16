Коваленко уверен, что работа над диссертацией не помешает карьере Овечкина

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко считает, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — цитирует Коваленко «Газета.Ru».

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Сообщалось, что Овечкин не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.