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Коваленко уверен, что работа над диссертацией не помешает карьере Овечкина

18:00
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко считает, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — цитирует Коваленко «Газета.Ru».

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Сообщалось, что Овечкин не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/16/n_16255718.shtml

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