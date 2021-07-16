Коваленко уверен, что работа над диссертацией не помешает карьере Овечкина
18:00
Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко считает, что работа над кандидатской диссертацией не должна помешать спортивной карьере капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — цитирует Коваленко «Газета.Ru».
Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Сообщалось, что Овечкин не подпишет новое соглашение с клубом до драфта расширения.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/16/n_16255718.shtml
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