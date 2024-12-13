Коваленко признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

НХЛ объявила звезд матча «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Третьей звездой встречи признан форвард «Шаркс» Николай Коваленко, на счету которого 3 результативные передачи.

Его одноклубник Маклин Селебрини стал первой звездой матча, набрав 3 (2+1) очка.

Нападающий «Сент-Луиса» Джейк Нейборс стал второй звездой матча. На его счету одна шайба и одна результативная передача.