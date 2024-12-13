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Коваленко признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»

Руслан Минаев
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НХЛ объявила звезд матча «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Третьей звездой встречи признан форвард «Шаркс» Николай Коваленко, на счету которого 3 результативные передачи.

Его одноклубник Маклин Селебрини стал первой звездой матча, набрав 3 (2+1) очка.

Нападающий «Сент-Луиса» Джейк Нейборс стал второй звездой матча. На его счету одна шайба и одна результативная передача.

Николай Коваленко
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
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«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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18.12
13.12 03:00
Торонто – Анахайм
 3 : 2
13.12 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 3 : 1
13.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 4 : 1
13.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 1 : 2 ОТ
13.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 2 : 9
13.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 5 : 4
13.12 04:00
Виннипег – Вегас
 2 : 3 ОТ
13.12 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 3 : 4
13.12 04:00
Даллас – Нэшвилл
 1 : 4
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Миннесота – Эдмонтон
 1 : 7
13.12 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 3 : 8
13.12 05:00
Колорадо – Юта
 1 : 4
13.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 4 : 0
13.12 06:00
Сиэтл – Бостон
 5 : 1
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