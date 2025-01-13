Коваленко оценил обмен сына Николая в «Сан-Хосе» из «Колорадо»

Известный хоккеист Андрей Коваленко в интервью «СЭ» прокомментировал обмен своего сына Николая Коваленко из «Колорадо» в «Сан-Хосе».

— Как Николай освоился в «Сан-Хосе» после обмена из «Колорадо»?

— Ему было легче чем мне. У меня не было такого наставника, который мог бы подсказать и на своем примере все объяснить. Когда меня обменяли из «Колорадо», я был в шоке. Тем более я был ведущим игроком. За 26 матчей набрал 22 очка. Обмен стал сюрпризом. Но я сказал Коле, что для него — это лучший вариант. В «Колорадо» он играл по три-четыре минуты и не получал шанса раскрыться. А «Сан-Хосе» — молодая команда в стадии становления. Перед ним открыты все дороги. Он может показать себя, остаться в НХЛ и подписать хороший контракт.

— Как часто созваниваетесь с сыном, учитывая разницу во времени с США?

— Нам повезло: разница с Сан-Хосе 11 часов. Нам легко общаться. Коля едет на тренировку, а я уже проснулся. Либо я уже ложусь спать, а у него утро. Иногда после игр сразу разговариваем, иногда на следующий день. Раз в два дня минимум общаемся.

В этом сезоне на счету 25-летнего Коваленко 40 матчей за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых он набрал 14 (5+9) очков.