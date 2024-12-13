Коваленко набрал первое очко в НХЛ после обмена в «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Он помог «Шаркс» открыть счет на 2-й минуте встречи.

Для 25-летнего россиянина это первое результативное действие после обмена из «Колорадо».

Всего в этом сезоне Коваленко набрал 9 (4+5) очков в 30 играх,