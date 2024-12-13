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Сегодня, 04:23

Коваленко набрал первое очко в НХЛ после обмена в «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Он помог «Шаркс» открыть счет на 2-й минуте встречи.

Для 25-летнего россиянина это первое результативное действие после обмена из «Колорадо».

Всего в этом сезоне Коваленко набрал 9 (4+5) очков в 30 играх,

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Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Рейнджерс 28 15 13 31
5 Филадельфия 29 13 16 30
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Коламбус 29 12 17 28
8 Питтсбург 30 12 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 29 18 11 38
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 28 19 9 42
2 Виннипег 30 21 9 42
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 29 14 15 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 29 7 22 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Эдмонтон 28 16 12 34
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 27 10 17 24
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18.12
13.12 03:00
Торонто – Анахайм
 3 : 2
13.12 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 3 : 1
13.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 4 : 1
13.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 1 : 2 ОТ
13.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 2 : 9
13.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 - : -
13.12 04:00
Виннипег – Вегас
 - : -
13.12 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 - : -
13.12 04:00
Даллас – Нэшвилл
 - : -
13.12 04:30
Миннесота – Эдмонтон
 - : -
13.12 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
13.12 05:00
Колорадо – Юта
 - : -
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Ванкувер – Флорида
 - : -
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