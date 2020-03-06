Ковальчуку добавили голевую передачу на Овечкина в матче с «Рейнджерс», на счету игрока 3 очка в матче

После матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (6:5 ОТ) нападающему «Кэпиталз» Илье Ковальчуку добавили результативную передачу.

Изначально Ковальчук завершил встречу с 2 (1+1) очками, однако после встречи россиянину засчитали голевой пас в атаке, которая привела к шайбе Александра Овечкина, переведшей игру в овертайм.

Таким образом, на счету Ковальчука 3 (1+2) очка в матче с «Рейнджерс», всего же у 36-летнего нападающего 4 (1+3) очка в 5 встречах за «Кэпиталз» .