Ковальчук ждет предложения из НХЛ

Нападающий Илья Ковальчук заявил, что надеется найти себе клуб в НХЛ.

«Я поддерживаю форму, — цитирует Ковальчука The Athletic. — Постоянно на связи с агентами. Но никуда не тороплюсь. Постараемся найти подходящее место.

Конечно, хотело бы бороться за Кубок Стэнли. Но важно, чтобы обе стороны устраивал этот вариант. Это самое главное.

Мне объяснили, что пока на рынке затишье, потому что клубы не до конца понимают, чего ожидать. Нет еще полной определенности».

Напомним, что 37-летний нападающий является свободным агентом. В минувшем сезоне Ковальчук поиграл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».