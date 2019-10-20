Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне
06:43
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Калгари», после второго периода счет 4:0. На 29-й минуте отличился российский форвард «королей» Илья Ковальчук — он реализовал большинство.
4-0 (PPG) Kovalchuk(3)-ASST: Martinez(3), Amadio(2): https://t.co/6nwk5CJlgp#CGYvsLAK #Flames #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/MVJNjzZGLO— Eric (@Kingsgifs) October 20, 2019
В 8 матчах 36-летний форвард набрал 7 (3+4) очков.
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