Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Калгари», после второго периода счет 4:0. На 29-й минуте отличился российский форвард «королей» Илья Ковальчук — он реализовал большинство.

В 8 матчах 36-летний форвард набрал 7 (3+4) очков.

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