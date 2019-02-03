Ковальчук забросил 10-ю шайбу в сезоне. "Лос-Анджелес" проиграл "Айлендерс"

"Айлендерс" на своей площадке обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Защитник хозяев Райан Пулок набрал 3 (0+3) очка.
Нападающий "Кингз" Илья Ковальчук забросил шайбу в 3-м периоде, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. После этого гости пропустили 3 шайбы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Лос-Анджелес" - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы: Сизикас - 12 (Бойчак, Мартин), 6:09 - 1:0. Копитар - 15 (Иафалло, Браун), 8:07 - 1:1. Ковальчук - 10 (Браун, Копитар), 53:15 - 1:2. Барзал - 15 (Пулок, Бэйли), 53:46 - 2:2. Дэл Колл - 2 (Пулок, Комаров), 57:37 - 3:2. Нельсон - 17 (п.в., Пулок, Клаттербак), 58:29 - 4:2.
Вратари: Ленер - Куик (58:15 - 58:29).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 32 (12+8+12) - 36 (8+13+15).
Наши: - - Ковальчук (13.51/8/0).
3 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
Off of his skate and in, for Kovalchuk's 10th goal of the season.#LAKvsNYI #Isles #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/cuiPoTEZti– Eric (@Kingsgifs) 3 февраля 2019 г.