Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука, нанесшего хлесткий кистевой бросок.

Он забросил 16-ю шайбу в карьере в овертаймах и вышел по этому показателю на третье место в истории лиги, сравнявшись с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. У Яромира Ягра 19 таких голов. Лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (23)