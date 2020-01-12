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Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме

06:20
Илья Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Фото Sportsnet
Илья Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Фото Sportsnet
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«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука, нанесшего хлесткий кистевой бросок.

Он забросил 16-ю шайбу в карьере в овертаймах и вышел по этому показателю на третье место в истории лиги, сравнявшись с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. У Яромира Ягра 19 таких голов. Лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (23)

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