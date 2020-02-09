Ковальчук вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по голам в овертайме
05:56
«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Торонто» — 2:1. Победный гол на счету Ильи Ковальчука.
Он забросил 17-ю шайбу в карьере в овертаймах и вышел по этому показателю на единоличное третье место в истории лиги, превзойдя результат Патрика Элиаша, Даниэля Седина и Сидни Кросби. У Яромира Ягра 19 таких голов. Лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (23).
? ILYA KOVALCHUK OT WINNER!!!— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 9, 2020
2-1 #Habs win pic.twitter.com/DL2MtmjtOG
Ковальчук забросил девятую шайбу в сезоне.
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