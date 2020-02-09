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Ковальчук вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по голам в овертайме

05:56
Илья Ковальчук. Фото Sportsnet
Илья Ковальчук. Фото Sportsnet
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«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Торонто» — 2:1. Победный гол на счету Ильи Ковальчука.

Он забросил 17-ю шайбу в карьере в овертаймах и вышел по этому показателю на единоличное третье место в истории лиги, превзойдя результат Патрика Элиаша, Даниэля Седина и Сидни Кросби. У Яромира Ягра 19 таких голов. Лидирует капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (23).

Ковальчук забросил девятую шайбу в сезоне.

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