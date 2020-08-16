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Ковальчук впервые в карьере провел три матча подряд без бросков по воротам

22:56
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«Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 1:2 ОТ.

Форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук провел на льду 12 минут 44 секунды и не нанес ни одного броска по воротам уже в третьей игре подряд, что является антирекордом для 37-летнего игрока.

Счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч серии пройдет 19 августа и начнется в 3:00 мск.

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