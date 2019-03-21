Ковальчук верит, что еще выиграет Кубок Стэнли

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "Известиям" верит, что сможет осуществить свою мечту и выиграть Кубок Стэнли. Также он добавил, что игрой Александра Овечкина и Никиты Кучерова​ стоит восхищаться.

– Что скажете о выступлениях Александра Овечкина и Никиты Кучерова. Впечатляет их результативность?

– Они играют очень здорово. И их команды отлично смотрятся. А Овечкин и Кучеров – настоящие лидеры своих клубов. Так что можно только восхищаться тем, какой хоккей они показывают на протяжении уже не одного года.

– После такого неудачного сезона еще верите в возможность осуществить свою мечту и выиграть Кубок Стэнли?

– Конечно. Верить надо всегда.