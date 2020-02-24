Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о новичке «Кэпс» — нападающем Илье Ковальчуке, который сегодня перешел в столичную команду из «Монреаля».

— Что думаете о переходе Ильи Ковальчука в «Кэпс»?

— Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесет команде, только положительное. Он всем все доказал. В «Монреале» играет здорово. Я буду рад его видеть. Перед матчем с «Монреалем» мы должны были на ужин сходить, не получилось из-за тяжелого расписания. С ним всегда приятно пообщаться. Илья — интеллигентнейший человек. Знает много интересных историй. С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то, что он намного старше меня, и мы никогда не были близкими друзьями — он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит.

Этот фрагмент из интервью Кузнецова — второй выпуск на новом Youtube-канале «СЭ» «Тафгерл»! Перед матчем «Вашингтона» с «Монреалем», еще до 700-го гола Александра Овечкина Алена Гребенькова поговорила с другой российской звездой «Столичных» — Евгением Кузнецовым. О самом Овечкине, Ковальчуке, Самсонове, футболисте Тарасове, Олимпиаде и многом другом. И не пропустите крутой конкурс: розыгрыш шайбы с автографом Кузнецова. Условия — в видео интервью форварда «Кэпс». (Алена Гребенькова)