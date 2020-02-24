НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ковальчук в июле готов вернуться в «Монреаль»

19:17
Теги:

Журналист TSN Джон Лу рассказал детали перехода форварда «Монреаля» Ильи Ковальчука в «Вашингтон».

— Ковальчук рассказал, что генменеджер «Монреаля» Марк Бержевин получил более выгодные предложения от команд, чем от «Вашингтона», — написал Лу в Twitter. - Поэтому Илья очень ценит Бержевина, который прислушался к нему по переезду в Вашингтон.

Ковальчук сказал, что ему будет интересно рассмотреть вопрос о возвращении в «Монреаль» 1 июля, так как он считает эту команду «семьей».

Форвард перешел в «Вашингтон» 24 февраля. 36-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ выступал за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». В общей сложности он провел 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очков.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3280
Все опросы
Что ждет Илью Ковальчука в «Вашингтоне»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир