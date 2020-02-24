Ковальчук в июле готов вернуться в «Монреаль»

Журналист TSN Джон Лу рассказал детали перехода форварда «Монреаля» Ильи Ковальчука в «Вашингтон».

— Ковальчук рассказал, что генменеджер «Монреаля» Марк Бержевин получил более выгодные предложения от команд, чем от «Вашингтона», — написал Лу в Twitter. - Поэтому Илья очень ценит Бержевина, который прислушался к нему по переезду в Вашингтон.

Ковальчук сказал, что ему будет интересно рассмотреть вопрос о возвращении в «Монреаль» 1 июля, так как он считает эту команду «семьей».

Форвард перешел в «Вашингтон» 24 февраля. 36-летний россиянин в текущем сезоне НХЛ выступал за «Лос-Анджелес» и «Монреаль». В общей сложности он провел 39 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очков.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов