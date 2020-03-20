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Ковальчук устроил пробежку с женой на улице

18:44
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук самостоятельно поддерживает форму из-за вынужденной паузы в сезоне НХЛ. Российский форвард выложил в сториз видео пробежки на свежем воздухе с супругой Николь.

«Не отставай, спортсменка!» — произнес во время забега Ковальчук.

Сезон НХЛ прерван из-за эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

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