Ковальчук устроил пробежку с женой на улице

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук самостоятельно поддерживает форму из-за вынужденной паузы в сезоне НХЛ. Российский форвард выложил в сториз видео пробежки на свежем воздухе с супругой Николь.

«Не отставай, спортсменка!» — произнес во время забега Ковальчук.

Кови устроил пробежку с женой pic.twitter.com/Wr6bZWwL05 — Великий Твитсби (@greattvetor) March 20, 2020

Сезон НХЛ прерван из-за эпидемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.