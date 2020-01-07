Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Для 36-летнего россиянина эта встреча была дебютной в составе «Канадиенс». Он отметился голевой передачей.

Второй звездой стал защитник «Монреаля» Бен Чиаро, оформивший дубль, а возглавил тройку лучших игроков матча нападающий «Джетс» Николай Элерс, записавший на свой счет 2 (1+1) очка.