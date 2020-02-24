Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтона»

«Вашингтон» объявил о переходе российского форварда Ильи Ковальчука. Ранее он выступал за «Монреаль». «Канадиэнс» будут платить половину зарплаты в 700 тысяч долларов по его контракту.

Сообщается, что в результате обмена «Монреаль» получит право выбора в третьем раунде драфта.

36-летний форвард в 22 матчах за «Канадиенс» набрал 9 (3+6) очков.

По ходу нынешнего регулярного чемпионата он разорвал многолетний контракт с «Лос-Анджелесом». Таким образом, это его третья команда за сезон.

«Кингз» расторг многолетний контракт с россиянином, после чего хоккеист подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, и Илья Самсонов.

Ковальчук ранее также играл за «Атланту» и «Нью-Джерси» в НХЛ, а в России за «Спартак», «Ак Барс», «Химик» и СКА. В составе СКА он выиграл Кубок Гагарина. Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион-2018 и бронзовый призер Олимпиады-2002.

Ковальчук стал самым возрастным игроком в наиболее возрастной команде лиги. Ранее самым «старым» ее игроком был Александр Овечкин.