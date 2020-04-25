Ковальчук «слушает» Леди Гагу. «Кэпиталз» отметили День телефона
22:05
«Вашингтон» в официальном Twitter выложил gif с нападающим команды Ильей Ковальчуком. Российский форвард ритмично качает головой на скамейке запасных. По версии пресс-службы, он слушает композицию Леди Гаги «Telephone».
? ?????, ?????, ????— Washington Capitals (@Capitals) April 25, 2020
??? ??????, ? ???'? ???? ? ????? https://t.co/qsjOEq0nmZ pic.twitter.com/8xCm3BLEqx
Этим изображением «Кэпиталз» отметили национальный День телефона, который в США отмечается 25 апреля.