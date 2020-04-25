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Ковальчук «слушает» Леди Гагу. «Кэпиталз» отметили День телефона

22:05

«Вашингтон» в официальном Twitter выложил gif с нападающим команды Ильей Ковальчуком. Российский форвард ритмично качает головой на скамейке запасных. По версии пресс-службы, он слушает композицию Леди Гаги «Telephone».

Этим изображением «Кэпиталз» отметили национальный День телефона, который в США отмечается 25 апреля.

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