Ковальчук «слушает» Леди Гагу. «Кэпиталз» отметили День телефона

«Вашингтон» в официальном Twitter выложил gif с нападающим команды Ильей Ковальчуком. Российский форвард ритмично качает головой на скамейке запасных. По версии пресс-службы, он слушает композицию Леди Гаги «Telephone».

Этим изображением «Кэпиталз» отметили национальный День телефона, который в США отмечается 25 апреля.