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Ковальчук случайно сбил игрока соперника. Тот смог подняться только спустя время

09:27
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В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» (3:5) произошло неприятное столкновение.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук столкнулся с форвардом «Ванкувера» Бо Хорватом. Россиянин не заметил Хорвата из-за спины одноклубника Дастина Брауна и врезался ему в спину. После столкновения канадский форвард смог подняться на ноги только спустя время.

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