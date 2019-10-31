Ковальчук случайно сбил игрока соперника. Тот смог подняться только спустя время

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» (3:5) произошло неприятное столкновение.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук столкнулся с форвардом «Ванкувера» Бо Хорватом. Россиянин не заметил Хорвата из-за спины одноклубника Дастина Брауна и врезался ему в спину. После столкновения канадский форвард смог подняться на ноги только спустя время.

Horvat shaken up after a collision with Kovalchuk #Canucks pic.twitter.com/Zb2IBIz2rs — Matthew (@dooley_matt_) October 31, 2019

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