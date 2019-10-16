Ковальчук сломал три клюшки за период. Видео

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук сломал три клюшки в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Дважды они пришли в негодность из-за соперников, а в третий раз россиянин ее сломал сам.

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