Ковальчук сломал три клюшки за период. Видео
07:10
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук сломал три клюшки в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Дважды они пришли в негодность из-за соперников, а в третий раз россиянин ее сломал сам.
Kovalchuk breaks 3 sticks in the 1st period#CARvsLAK #Canes #GoKingsGo #LAKings pic.twitter.com/Jiz9CI94Xi— Eric (@Kingsgifs) October 16, 2019
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