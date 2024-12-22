Ковальчук — про Овечкина: «Травма сделает его сильнее. Он вернется и продолжит забивать»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук прокомментировал попытки форварда «Вашингтона» Александра Овечкина преодолеть рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

— Вся страна следит за Овечкиным. Несколько слов про ваше общение с ним, про погоню за рекордом Гретцки?..

— Он феноменальный игрок. Забить более 850 голов... Даже тяжело это число выговорить (улыбается). Возраст — всего лишь цифра. А в его случае — точно. Он в отличной форме, классно подготовился летом. К сожалению, эта нелепая травма... Но она только сделает его сильнее.

— Вы общаетесь?

— Конечно, постоянно. Думаю, что он скоро вернется на лед и обязательно продолжит забивать.

Также Ковальчук прокомментировал выступления форварда Матвея Мичкова за «Филадельфию» в НХЛ.

— Вы были одним из рекордсменов лиги по голам в овертайме в возрасте до 20 лет. Сейчас с вами сравнялся Мичков. Следите за ним?

— Да супер вообще, молодчина! Много здесь [в России] вокруг него было каких-то непонятных историй... Лично не знакомы. Не видел, как он играл вживую. Болтался между Сочи и Питером, все эти проблемы, потом трагедия с отцом — ужасно было. То, что он уехал и так начал играть — молодец, красавец! Парень невысокого роста. Дерется, забивает важные голы... Знаю «Филадельфию», они именно такой стиль игры любят. Думаю, им там очень довольны.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2012 год (с перерывами) и с 2018 по 2020 год. Он играл в североамериканской лиге за «Атланту Трэшерз», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Вашингтон» и «Монреаль».