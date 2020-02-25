Ковальчук рассказал о дружбе с главным тренером «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук оценил перспективы команды в нынешнем сезоне, а также рассказал о дружбе с главным тренером «Кэпиталз» Тоддом Рирденом, с которым успел поиграть в «Атланте».

— После Нового года все складывалось хорошо. В «Монреале» все шло отлично, — цитирует Ковальчука Twitter «Вашингтона». — Это было одно из лучших решений в моей карьере. Теперь у меня есть шанс поиграть за претендента на Кубок Стэнли.

Буду стараться помочь команде. Думаю, у «Кэпиталз» есть все, чтобы добиться успеха. Нужно только продолжать усердно работать.

Я играл один сезон вместе в Тоддом Рерденом в «Атланте». Это здорово. Он многому научил меня, когда я был молод. Думаю, потому сейчас он и тренирует в НХЛ.

Как летит время. Тогда его жена была беременна. А теперь этому мальчику 17 лет. А я все еще околачиваюсь в НХЛ (смеется).

Мы с Дэни Хитли много времени проводили с Тоддом. Он помогал мне осваивать английский, я научил его нескольким русским словам.

Если я буду играть хорошо, то могу попасть и в первое звено. Кто знает?