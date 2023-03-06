Ковальчук: «Было бы интересно посмотреть на Гончара в роли главного тренера. У него есть стержень»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассказал, что думает о перспективах Сергея Гончара в качестве тренера в НХЛ.
«Сергей сам долгое время играл в НХЛ. По завершении карьеры попал в правильную команду. Как тренер успел выиграть два Кубка Стэнли. Конечно, это очень ценится. У него великолепный английский язык. И он очень сильно разбирается в хоккее. Думаю, что опыт Игоря Ларионова в «Торпедо» очень показателен. Было бы интересно посмотреть на Серегу Гончара в роли главного тренера. У него есть стержень, умение правильно выстроить общение с игроками, он очень любит философствовать на хоккейные темы, объяснять различные детали. Для молодых ребят это важно», — приводит Sport24 слова Ковальчука.
На данный момент Гончар работает ассистентом в «Ванкувере». С 2015 по 2020 год он входил в штаб «Питтсбурга».
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