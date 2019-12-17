Ковальчук прошел процедуру драфта отказов. Теперь он стал свободным агентом
20:18
Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента. 36-летний россиянин прошел процедуру драфта отказов, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.
Ilya Kovalchuk cleared, of course, through unconditional waivers. He is now officially a UFA.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 17, 2019
По информации «СЭ», к форварду в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.
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