Ковальчук прошел процедуру драфта отказов. Теперь он стал свободным агентом

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук получил статус неограниченно свободного агента. 36-летний россиянин прошел процедуру драфта отказов, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Ilya Kovalchuk cleared, of course, through unconditional waivers. He is now officially a UFA. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 17, 2019

По информации «СЭ», к форварду в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.

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