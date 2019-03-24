Ковальчук пропустил три из четырех последних матчей "Лос-Анджелеса" по решению тренера

"Лос-Анджелес" обыграл "Анахайм" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий Илья Ковальчук не участвовал в этой игре.

Главный тренер "Кингз" Вилли Дежарден решил не использовать россиянина в этом матче. Форвард пропустил три из четырех последних матчей команды по решению Дежардена.

35-летний хоккеист в текущем сезоне в 60 матчах за "Королей" набрал 31 (14+17) очков. Его показатель полезности (-26) худший в лиге среди нападающих (вместе с Бобби Райаном из "Оттавы").

Ранее Ковальчук публично раскритиковал тренера.

Все про НХЛ - здесь.