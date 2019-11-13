Ковальчук принимает участие в тренировке «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук принимает участие в тренировке команды, сообщает журналист Джек Харрис в Twitter. Минувшей ночью появилась информация, что Ковальчук выведен из состава «Кингз», с ним будет расторгнут контракт.

При этом инсайдер ESPN Эллиотт Фридман сообщал, что игрок сможет тренироваться в клубе, но не будет играть. Харрис отмечает, что Ковальчук не занимается в одном из звеньев команды.

36-летний россиянин в этом сезоне в 17 матчах набрал 9 (3+6) голов.