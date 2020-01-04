Нападающий Илья Ковальчук прибыл в Монреаль. В ближайшее время 36-летний россиянин присоединится к своему новому клубу, сообщает в Twitter журналист TVA Рено Лавуа.

Накануне Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. К тому же договор носит двусторонний характер. Если Ковальчук будет отправлен в АХЛ, то его зарплата уменьшится до 70 тысяч.