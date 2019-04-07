Ковальчук помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Вегас"

"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2.

Российский нападающий "Королей" Илья Ковальчук забросил две шайбы. По итогам сезона 35-летний форвард набрал 34 очка (16+18).

В составе "Вегаса" отличился нападающий Валентин Зыков. Для 23-летнего россиянина это вторая шайба в этом сезоне.

"Лос-Анджелес" занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. "Вегас" вышел в плей-офф, где встретится с "Сан-Хосе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Вегас" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Ковальчук – 15, 12:14 – 1:0. Картер – 13 (Клиффорд), 15:00 – 2:0. Рой – 2 (Браун, Иафалло), 30:35 – 3:0. Пирри – 12 (Икин, Энгелланд), 30:51 – 3:1. Зыков – 2 (Шульдт, Маршессо), 33:09 – 3:2. Копитар – 22 (бол., Браун, Грундстрем), 48:52 – 4:2. Ковальчук – 16 (п.в., Копитар), 59:05 – 5:2.

Вратари: Куик – Флери (59:00 – 59:05).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 32 (15+3+14) – 31 (7+11+13).

Наши: Ковальчук (15.40/2/+3) – Зыков (14.11/1/-1).

7 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.