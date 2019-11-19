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Ковальчук получит от «Лос-Анджелеса» еще 2,65 миллиона долларов

20:10
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Российский нападающий Илья Ковальчук 15 декабря получит от «Лос-Анджелеса» 2,65 миллиона долларов в качестве подписного бонуса. Об этом в своем Twitter сообщил известный журналист Пьер Лебрюн. Как отмечается, столько же он получил 15 сентября.

Напомним, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он провел 17 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, а показатель полезности составил «-10».

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