Ковальчук получит от «Лос-Анджелеса» еще 2,65 миллиона долларов
20:10
Российский нападающий Илья Ковальчук 15 декабря получит от «Лос-Анджелеса» 2,65 миллиона долларов в качестве подписного бонуса. Об этом в своем Twitter сообщил известный журналист Пьер Лебрюн. Как отмечается, столько же он получил 15 сентября.
Напомним, что Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса». В этом сезоне он провел 17 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, а показатель полезности составил «-10».
Housekeeping note on that Ilya Kovalchuk bonus payable Dec. 15: it's for $ 2.65 million. The other $ 2.65 million was paid Sept. 15 ($ 5.3 million bonus in total for the year)— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) November 19, 2019
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