Ковальчук показал, как в условиях карантина тренируется с женой
Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук опубликовал видео в Instagram.
— В сложное время для всех поддержим друг друга, — написал Ковальчук в Instagram. — Берегите себя и своих близких, а главное родителей, бабушек, дедушек... Очень важно.
P. S. Занимайтесь физкультурой дома, снимайте видео, выкладывайте в ленту, давай заниматься вместе. Выберу 3-5 лучших, пришлю подарок.
В сложное время для всех, поддержим друг друга, берегите себя и своих близких, а главное, Родителей ,Бабушек,Дедушек...ОЧЕНЬ важно... P. S. Занимайтесь физкультурой дома, снимайте видео, выкладывайте в ленту , давай заниматься вместе???, выберу 3-5 лучших , пришлю!!!#homeworkout #staystrong #family @nikolkovalchukofficial ?? @karolinakovalchukk ???