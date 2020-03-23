Ковальчук показал, как в условиях карантина тренируется с женой

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук опубликовал видео в Instagram.

— В сложное время для всех поддержим друг друга, — написал Ковальчук в Instagram. — Берегите себя и своих близких, а главное родителей, бабушек, дедушек... Очень важно.

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