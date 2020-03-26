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Ковальчук показал, как наблюдает за тренировкой своей жены

11:24
Илья Ковальчук с женой Николь. Фото Instagram
Илья Ковальчук с женой Николь. Фото Instagram
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Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук в своем официальном Instagram показал, как следил за тренировкой своей жены.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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