Ковальчук показал, как наблюдает за тренировкой своей жены

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук в своем официальном Instagram показал, как следил за тренировкой своей жены.

Из Инстаграма Ильи Ковальчука pic.twitter.com/s7fYZL2N9o — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 26, 2020

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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